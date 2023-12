München (epd). Die CSU-Landesgruppe hat den dänischen Migrationsminister Kaare Dyvbad Bek als zusätzlichen Gast zu ihrer Seeon-Klausur eingeladen. Er habe zugesagt, berichtet der Münchner Merkur in seiner Samstagausgabe. Der 39-jährige Sozialdemokrat stehe für einen sehr harten Kurs in der Migration, er habe für den Bau von Schutzunterkünften in Ruanda statt in Europa geworben. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kenne den Minister von einem Besuch Ende Oktober in Kopenhagen. Es brauche einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik, sagte Dobrindt dem Merkur. Dänemark zeige mit einem klaren Kurs, wie es gelingen könne, Pull-Faktoren zu reduzieren und irreguläre Migration zu stoppen. Deutschland müsse aus den Erfahrungen Dänemarks lernen.

Weitere zusätzliche Gäste in Seeon vom 6. bis 8. Januar sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bauernpräsident Joachim Rukwied..