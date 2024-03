Pegnitz (epd). Die Dekanate Bayreuth-Bad-Berneck und Pegnitz im Kirchenkreis Bayreuth werden ab Januar zusammengelegt. Im Frühjahr 2025 wird ein gemeinsamer Dekanatsausschuss für den neuen Dekanatsbezirk Bayreuth gewählt, sagte Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Montag in Pegnitz bei einer Pressekonferenz: "Wir müssen als Kirche nahe bei den Menschen sein. Das soll so bleiben, auch wenn Stellen und Finanzmittel abnehmen." Ausgehöhlte Strukturen zu erhalten binde Kräfte, "die wir an anderer Stelle brauchen". Daher habe man sich für die Zusammenlegung der Dekanate entschieden.

Durch den gemeinsamen Landkreis bestehe bereits eine gemeinsame Verwaltungsstelle, ein Bildungswerk und ein öffentlich-rechtlicher Träger von Kindertagesstätten. Es gehe bei der Fusion nicht darum, das kleinere Dekanat Pegnitz in das Dekanat Bayreuth-Bad-Berneck zu integrieren, sondern einen neuen Dekanatsbezirk zu gründen, betonte Dekan Jürgen Hacker, bisher verantwortlich für den Dekanatsbezirk Bayreuth-Bad Berneck Süd. Der bisherige Pegnitzer Dekan Markus Rausch werde seine 44 Prozent Stellenanteil für Leitungsaufgaben abgeben und komplett als Gemeindepfarrer in Pegnitz arbeiten.

Die Aufgabenbereiche der verbleibenden Dekane Jürgen Hacker und Manuél Ceglarek würden sich verändern, sagte Greiner. So entfalle der Predigt- und Sprengeldienst für Ceglarek. Bad-Berneck werde dafür ab 1. Januar 2025 eine halbe Gemeindepfarrstelle dazubekommen.

Die zeitliche Perspektive für die Fusion der Dekanate sei durchaus sportlich, sagte Ceglarek. Ein Strategieteam treffe sich in den kommenden Wochen dreimal, um Optionen für zentrale Fragen zur Zusammenarbeit sowie zur Gestaltung handlungsfähiger Gremien zu entwickeln. Auf den Dekanatssynoden Ende April soll über das Vorgehen informiert werden. Die Kirchenvorstände können bis 2. Mai zur angedachten Dekanatsneugründung eine Rückmeldung geben. Auf Klausurtagungen sollen die Dekanatsausschüsse gemeinsam an den Themen arbeiten. Im Juni entscheide der Landeskirchenrat über die Neugründung.

Die bisher drei Büros der Dekanatssitze in Bad Berneck, Bayreuth und Pegnitz werden reduziert. In Zukunft werde es nur noch einen Sitz in Bayreuth geben, sagte Greiner. So sollen Verwaltungsvorgänge gebündelt werden. Langfristig sei die Entstehung des neuen Dekanatsbezirks aber nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem großen Dekanatsbezirk Oberfranken-Mitte.