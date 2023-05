Bamberg, München (epd). Am Montag (22. Mai) rufen die Bamberger Mahnwache Asyl und der Bayerischen Flüchtlingsrat anlässlich der bundesweiten Kampagne "Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen!" ab 18 Uhr in Bamberg zu einer Demonstration auf. Sie wollen dabei daran erinnern, dass der Bundestag am 26. Mai 1993 das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) als Sondergesetz beschlossen hat, teilten die Veranstalter mit. Damit verbunden seien Leistungssenkungen, Sachleistungsversorgung, Einschränkung einer medizinischen Versorgung, gemeinnützige Arbeit und ein Katalog mit Sanktionen gewesen. Bei der Demonstration wollen sich die Teilnehmer für eine Abschaffung des Gesetzes aussprechen, hieß es. Die Demo startet am Anker-Zentrum und führt über den Marienplatz bis in die Bamberger Innenstadt.