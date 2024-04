München (epd). Mit einer speziellen Führung durch die Ausstellung "Musikinstrumente" wendet sich das Deutsche Museum in München an Menschen mit Demenz. Musik wecke Erinnerungen - dies könne Demenzerkrankten helfen, teilte das Deutsche Museum am Montag in München mit. "Viele Studien belegen, dass Musik dazu beitragen kann, bei Menschen mit Demenz die Motorik zu verbessern, die Stimmung zu heben, das Sozialverhalten zu stärken und die Kommunikationsfähigkeit zu fördern", sagte Sandra Kittmann, verantwortlich für Barrierefreiheit beim Deutschen Museum.

Da viele Instrumente in der Ausstellung "Musikinstrumente" spielbar seien, lasse sich Musik bei der Führung unmittelbar erleben, hieß es weiter. Außerdem könnten die Teilnehmer auf einer Veeh-Harfe auch selbst spielen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Musikinstrumenten-Ausstellung seien speziell geschult und hätten bereits viel Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Demenz.

Die nächste Führung findet am Donnerstag, 11. April, um 15 Uhr statt und dauert etwa eine Stunde. Sie ist für Einzelpersonen mit Begleitpersonen gedacht. Um eine Anmeldung wird gebeten - per Telefon unter 089/2179-333 oder per Mail an besucherservice@deutsches-museum.de.