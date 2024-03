Nürnberg (epd). Etwa 600.000 Menschen in Bayern gelten als überschuldet. Die Diakonie Bayern sammelt in ihrer Frühjahrssammlung vom 11. bis 17. März deshalb Spenden für die soziale Schuldnerberatung, teilte die Diakonie am Mittwoch in Nürnberg mit. Mehr als sechs Prozent aller Menschen zwischen 60 und 69 Jahren gelten laut Schuldenatlas 2023 als überschuldet. In der Altersgruppe über 70 Jahren sind es knapp drei Prozent. Das seien in der Summe deutlich mehr als 300.000 Personen in Bayern.

Mögliche Ursachen für eine Überschuldung seien unvorhersehbare Ereignisse, wie Arbeitslosigkeit (knapp 20 Prozent) oder eine Erkrankung (17 Prozent). Die "unwirtschaftliche Haushaltsführung" steht laut Statistischem Bundesamt mit 15 Prozent an dritter Stelle, gefolgt von Trennung oder Scheidung (12 Prozent). Einkommensarmut durch Niedriglohn sei in zehn Prozent aller Fälle für eine Überschuldung verantwortlich. Eine zusätzliche Belastung entstehe durch gestiegene Energie- und Lebensmittelkosten oder neu berechnete Nebenkosten. Viele Belastungen wirkten sich außerdem erst zeitverzögert aus, so die Diakonie.

Im Raum der Diakonie Bayern gibt es 27 unabhängige Beratungsstellen, die Betroffene kostenlos beraten und dabei unterstützen, eine mögliche Überschuldung zu bewältigen. Die Beratungsstellen verschaffen sich der Mitteilung zufolge zunächst einen Überblick über die finanzielle, soziale und persönliche Situation der Betroffenen und unterstützen bei der Erstellung von Budgetplänen, um mit dem vorhandenen Geld zurechtzukommen. Sie helfen dabei, dass Miete und Strom bezahlt werden können, damit es nicht zum Wohnungsverlust kommt, und beraten über Ansprüche, Verfahrenswege und den Zugang zu existenzsichernden Leistungen.

Bei der Frühjahrssammlung dürfen laut Diakonie 20 Prozent der Spenden in den Kirchengemeinden bleiben und dort zur Förderung der diakonischen Arbeit verwendet werden. 45 Prozent der Spenden an die Kirchengemeinden bleiben im Dekanatsbezirk. 35 Prozent der Spenden werden an das Diakonische Werk Bayern für die Projektförderung in ganz Bayern weitergeleitet. Im Jahr 2023 erbrachte die Frühjahrssammlung der Diakonie Bayern knapp 400.000 Euro.