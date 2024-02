Schwarzenbruck (epd). Die Diakonin Heidrun Martini ist neue Fachliche Leiterin der Rummelsberger Dienste für Alte Menschen (RDA). Sie wird Nachfolgerin von Peter Kraus, der in den Ruhestand gegangen ist, teilte die Rummelsberger Diakonie am Donnerstag mit. Das evangelische Sozialunternehmen betreut nach eigenen Angaben rund 3.000 Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige in ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten. Rund 1.500 Beschäftigte arbeiten in dem Bereich.

In vergangenen Jahren sei Martini unter anderem damit befasst gewesen, Personal für die Rummelsberger Altenhilfe zu gewinnen. Insbesondere habe sie dabei ihre Fühler ins südöstliche Europa, nach Nordafrika und Asien ausgestreckt, heißt es in der Mitteilung. Die gelernte Krankenschwester und Betriebswirtin ist seit 2006 Mitarbeiterin in der Rummelsberger Altenhilfe. Sie hat am Nürnberger Stift St. Lorenz und dem Wohnstift Andreas Bodenstein in Karlstadt den Start begleitet und war seit 2012 mit unterschiedlichen Leitungsfunktionen und Projekten betraut.

Martini sei seit einigen Jahren im Fachverband für evangelische Altenhilfe des Diakonischen Werkes (FEA) in Bayern aktiv. Die dort geknüpften Kontakte wolle sie für ihre neue Aufgabe nutzen, sagte Martini zum Amtsantritt. "Wenn wir etwas für die Pflege und damit für die alten Menschen, die uns vertrauen, erreichen wollen, brauchen wir starke Partnerschaften", sagte sie.