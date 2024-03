Aufarbeitung von Missbrauchsfällen der Kirche

Jahrzehnte nach dem Missbrauch: Betroffene verarbeiten ihr Trauma durch Kunst

Tausendfach wurden in den vergangenen Jahrzehnten junge Menschen in katholischer und evangelischer Kirche missbraucht. Betroffene sind und müssen Teil der Aufarbeitung sein. In Bamberg zeigen zwei von ihnen das Erlittene in schmerzhaften Bildern.

