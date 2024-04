München (epd). Literaturkreis-Special mit Buchautor: Am Mittwoch, 24. April, lädt das Freiwilligenzentrum "z'sam" der Diakonie München und Oberbayern zu einem besonderen Lese- und Diskussionsabend ein. Im Mittelpunkt stehe der Roman "Der Sandler" von Markus Ostermair, der den Alltag von Obdachlosen auf der Straße beschreibt, teilte das z'sam am Montag mit. Der Autor ist Gast der Veranstaltung, ebenso wie die Ehrenamtskoordinatorin der Evangelischen Bahnhofsmission, Veronika Brader. Gemeinsam wolle man "über das Buch sprechen, Ideen austauschen und die Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement im Bereich der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe erörtern", so die Veranstalter.

Der Autor Markus Ostermair, Jahrgang 1981, kam im Zivildienst bei der Münchner Bahnhofsmission mit dem Thema Obdachlosigkeit in Kontakt. An seinem Debütroman "Der Sandler" schrieb er acht Jahre lang und veröffentlichte ihn im Herbst 2020. Noch im selben Jahr erhielt er dafür den Tukan-Preis der Stadt München und ein Jahr später den Bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte "Literatur".

Das Freiwilligenzentrum z’sam berät und vermittelt Menschen, die sich gerne ehrenamtlich betätigen wollen, und lädt bei verschiedenen Veranstaltungen zu Begegnung und Austausch ein. Seit 2023 trifft sich regelmäßig ein Literaturkreis. Die gewählten Bücher befassen sich mit sozialen und gesellschaftlichen Themen sowie passenden Engagement-Möglichkeiten vor Ort.