Würzburg (epd). Polizei und Generalstaatsanwaltschaft haben wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte insgesamt acht Objekte in Mainfranken durchsucht. Die Aktion hat bereits am vergangenen Mittwoch stattgefunden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mitteilte. Bei den Durchsuchungen habe man zahlreiche Beweismittel sichergestellt, darunter etliche Datenträger, die nun von Spezialisten ausgewertet werden müssen.

Die Anschuldigungen richten sich gegen elf Männer im Alter von 20 bis 70 Jahren. Die Ermittlungsverfahren stehen nach Angaben des Polizeipräsidiums in keinem Zusammenhang. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Würzburg in Absprache mit dem Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) bei der dafür zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Bamberg sowie der Würzburger Staatsanwaltschaft geführt.