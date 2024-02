Nürnberg, Wunsiedel, Kempten (epd). Für dieses Wochenende sind erneut zahlreiche Kundgebungen in Bayern unter dem Motto "Gegen Rechtsextremismus" oder "Wir sind bunt" angemeldet. Zwischen Bad Brückenau und Kempten, Würzburg und Wunsiedel gehen die Menschen für die Demokratie auf die Straße.

Allein für Samstag (3. Februar) sind in Bayern zwölf Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Die Kundgebung "Nie wieder ist Jetzt!" in Nürnberg beginnt um 16 Uhr auf dem Kornmarkt. Die Veranstalter, die Allianz gegen Rechtsextremismus, rechnet mit Zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es spricht dort auch der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp als Vorsitzender des Bündnisses für Toleranz.

In Augsburg ruft das "Bündnis für Menschenwürde Augsburg und Schwaben" mit der Zivilgesellschaft zur Kundgebung "Augsburg gegen Rechts - für Vielfalt und Demokratie" auf. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Ebenfalls ein breites Bündnis steht in Würzburg hinter der Kundgebung und Demonstration "Gemeinsam gegen rechts! Keine Ruhe dem Faschismus" am Hauptbahnhof. Die Veranstalter wünschen sich ausdrücklich die Teilnahme aller Generationen. Symbolisch um 11.55 Uhr beginnt in Aschaffenburg die Kundgebung mit dem Titel "Es ist 5 vor 12 - Nie wieder ist jetzt - Wir für Demokratie" auf dem Theaterplatz.

Die Demonstration #KemptenHältZamm findet auf dem St. Mang Platz statt, sie beginnt um 14.30 Uhr. Auch in kleineren Städten wie Eckental (11 Uhr), Neuburg an der Donau (13.30 Uhr), Kronach (14 Uhr), Weilheim (14 Uhr), Günzburg (14.30 Uhr), Prien und Seefeld (jeweils 16 Uhr) sind Veranstaltungen angemeldet.

Ab 18 Uhr wollen sich in Traunstein Menschen aus dem christlichen Bereich "Hinstellen und Gesicht zeigen". Sie möchten eine rund 750 Meter lange Lichterkette vom Denkmal für die Verfolgten des Nationalsozialismus bis zur Kernstraße bilden.

Bereits am 2. Februar ruft der Verein "Bunt statt Braun" zur Demonstration in Forchheim auf. Die evangelischen Gemeinden St. Johannis und Christuskirche unterstützen die Demonstration, die um 15.45 Uhr am Le Perreux Park beginnt. Auch in Lauf (16.30 Uhr) und Stadtsteinach (17.30 Uhr) finden am Freitag Veranstaltungen statt.

Zehn Demonstrationen sind am Sonntag (4. Februar) in bayerischen Orten angekündigt. In Erding, Nördlingen, Geretsried, Kitzingen, Penzberg und Amberg beginnen die Veranstaltungen um 14 Uhr. Bad Brückenau und Bad Kissingen starten um 14.30 Uhr. Der Marktplatz in Immenstadt soll sich ab 17 Uhr in ein "Lichtermeer für Demokratie, Vielfalt und Frieden" verwandeln. Parteien und verschiedene Organisationen haben sich dafür zusammengeschlossen.