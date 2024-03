Würzburg (epd). Zu einem Motorradgottesdienst für alle lädt die evangelische Kirchengemeinde Reichenberg am 21. April auf den dortigen Sportplatz ein. Die Idee wurde von motorradbegeisterten Gemeindegliedern an Gemeindepfarrer Matthias Penßel herangetragen, der seinen Kollegen Frank Witzel mit ins Boot holte, wie das Dekanat Würzburg am Montag mitteilte. Witzel ist schon lange als Motorradpfarrer unterwegs und hat bereits zahlreiche solcher Gottesdienste organisiert. Der Reichenberger Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr.

"Ja, Motorradfahren ist unvernünftig, unbequem und gefährlich", heißt es der Mitteilung weiter. Zugleich sei Motorradfahren für viele Menschen "eine Quelle der Kraft, der Freude und des Glücks". Biker gingen zwar eher selten in die Kirche, trotzdem seien Biker-Gottesdienste oft gut besucht, sagt Witzel, der selbst passionierter Motorradfahrer ist. Bei solchen Gottesdiensten begegneten sich "ganz verschiedene Milieus". Die Sehnsucht der Biker nach Freiheit habe einen spirituellen Grund, die Kirche wiederum verlasse gewohntes Terrain.

Das Orga-Team lädt ausdrücklich auch alle Nicht-Biker zu dem Gottesdienst ein. Alle "Fahrer und Halter" von Bobbycars, Rollatoren und anderen Fahrzeugen seien ebenso herzlich eingeladen wie Fußgänger. "Alle sollen mit dabei sein als Teil einer bunten und frohen Gemeinschaft", teilte die Kirchengemeinde weiter mit. Denn Biker seien "von Haus aus tolerant".