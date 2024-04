München (epd). Wer am 24. April vom Münchner Flughafen aus in den Urlaub fliegt, kann vorher innerhalb von 20 Minuten auch noch heiraten. In der Flughafen-Kapelle könnten sich Paare spontan den kirchlichen Segen geben lassen, teilte die bayerische evangelische Landeskirche am Freitag mit. Anschließend könnten sie direkt in ihre last-minute Hochzeitsreise starten.

Nach dem großen Erfolg der Aktion "einfach heiraten" im vergangenen Jahr gebe es nun eine Neuauflage, teilte die Landeskirche weiter mit. Insgesamt beteiligten sich am 24. April bayernweit 46 Kirchen und Kapellen an der Aktion. Gesegnet und getraut würden Paare - "egal ob verliebt, verlobt oder bereits verheiratet". Auch queere Paare seien willkommen.

Die Aktion "einfach heiraten" böte Paaren die Möglichkeit, sich auf unkomplizierte Weise den Segen Gottes für ihre Beziehung zusprechen zu lassen, heißt es weiter. Nach einem Vorgespräch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer vor Ort werde der Segen Gottes anschließend in einer 20-minütigen Feier mit Musik und persönlicher Ansprache ganz individuell zugesprochen.

Im vergangenen Jahr hatten sich im Rahmen der Aktion "einfach heiraten" 251 Paare in 13 Kirchengemeinden segnen lassen.