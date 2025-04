München, Hannover (epd). Die interaktive Kinderwebsite "kirche-entdecken.de" feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Als Geburtstagsüberraschung gibt es auf der Seite das neue kostenlose Escape-Game "Nachts in der Kirche", wie die Redaktion der Website am Dienstag mitteilte. Darum geht es in dem Spiel: Das große Kirchentor ist zugefallen, die Spielerinnen und Spieler müssen mithilfe einer schwächer werdenden Taschenlampe in der stockfinsteren Kirche den Ersatzschlüssel finden. Zwischen Kirchen-Keller und -Dachboden warten auf sie gruselige Begegnungen, sieben geheimnisvolle Zettel und sieben kniffelige Rätsel, heißt es weiter.

Das neue Escape Game wurde vom Team "Vernetzte Kirche" in der bayerischen evangelischen Landeskirche mit der Kindermedienagentur KIDSinteractive entwickelt. Die Kinderwebsite "kirche-entdecken.de" ging im Mai 2005 an den Start, um Kinder spielerisch über den christlichen Glauben und die Religionen der Welt zu informieren. Die Seite ist eine Kooperation der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, der Evangelisch-Lutherischen Kirche Hannovers und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).