Fürth (epd). Rund 220.000 Jugendliche in Bayern im Alter von 16 und 17 Jahren dürfen bei der Europawahl im Juni ihre Stimme abgeben. Für die Europawahl 2024 sei das Wahlalter in Deutschland von 18 auf 16 Jahre herabgesetzt worden, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Die Wahl findet europaweit von Donnerstag, 6. bis Sonntag, 9. Juni statt, in Bayern am letztmöglichen Tag.

Insgesamt sind in Bayern laut den Statistikern 10,4 Millionen Menschen wahlberechtigt. Das seien etwa 200.000 Personen mehr als noch bei der Europawahl 2019. Das Plus entspreche in etwa der Bevölkerungszahl der 16- und 17-Jährigen in Bayern.

Unter allen Wahlberechtigen sind 9,57 Millionen Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft und 822.000 mit einer anderen EU-Staatsangehörigkeit. Letztere könnten entscheiden, wo sie wählen: in ihrem Herkunftsland oder in Deutschland. Die meisten ausländischen Wahlberechtigten kommen aus Rumänien (1,6 Prozent), Kroatien (1,0), Polen (0,9), Italien (0,8) und Österreich (0,7).