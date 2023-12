Tutzing (epd). Das Provenienzforschungsprojekt der Evangelischen Akademie Tutzing hat für zwei weitere Jahre Fördermittel des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste erhalten. "Wir sind dankbar für die Bewilligung weiterer Mittel", sagte Akademiedirektor Udo Hahn am Montag in Tutzing. "So kann Licht in ein dunkles Kapitel der Schlossgeschichte gebracht und NS-Unrecht aufgedeckt werden." Auch habe man die Hoffnung, dass durch die Forschung von der NS-Diktatur betroffenen Opfern Gerechtigkeit widerfahre.

Im Rahmen des Projekts soll die Herkunft der Sammlung der Akademie im Kontext der NS-Diktatur überprüft, die Geschichte von Schloss Tutzing sowie seine komplexen Besitzverhältnisse reflektiert und erforscht werden. Dabei wolle sich die Akademie auch ihrer moralischen Verantwortung stellen.

"In den kommenden zwei Jahren erwartet uns eine Zeit intensiver Tiefenrecherchen zu den verbleibenden Kulturgütern im Schloss", sagte die Leiterin des Projekts, die Historikerin und Kunsthistorikerin Kerstin Holme. Jedes einzelne Kulturgut werde einer intensiven Herkunftsprüfung unterzogen. Außerdem forscht Holme zu den Kontexten der komplexen Besitzverhältnisse der aufeinanderfolgenden Schlosseigentümer Marczell von Nemes und Albert Hackelsberger. Von 1921 bis 1930 gehörte Schloss Tutzing von Nemes, er galt im Sinne der Nationalsozialisten als jüdisch, ebenso seine Erben. Der in der NS-Zeit politisch verfolgte Industrielle und Zentrumspolitiker Hackelsberger hatte das Schloss 1936 erworben und verstarb 1940 in Gestapo-Haft.

Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat in der zweiten Förderrunde 2023 eine Finanzierung von etwa 1,93 Millionen Euro für insgesamt 18 Forschungsprojekte im Bereich des "NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts" genehmigt. Die 2015 gegründete Stiftung mit Sitz in Magdeburg ist in Deutschland zentraler Ansprechpartner zu Fragen unrechtmäßig entzogenen Kulturguts.