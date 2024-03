München, Amberg, Nürnberg (epd). Am 24.4.24 lädt die Segen.Servicestelle der evangelischen Landeskirche Paare wieder zur Aktion "Einfach heiraten" ein. Wer sich trauen oder segnen lassen will, kann spontan bei den teilnehmenden Kirchen vorbeikommen, schreibt die Segen.Servicestelle auf ihrer Webseite. Bei der Aktion hatten vor einem Jahr bereits mehr als 230 Paare bayernweit "Ja" zueinander gesagt. "Das ist ein toller Erfolg gewesen", sagt Oliver Schürrle von der Servicestelle Nordbayern in Nürnberg. Insgesamt 46 Orte beteiligen sich an der Aktion, nachdem es 2023 noch zwölf gewesen seien.

In den Räumlichkeiten der Christuskirche in München etwa erwarten die Heiratswilligen von 12 bis 22 Uhr ein festlicher Rahmen mit Musik, Festschmuck und ein Empfang im Gemeindehaus, teilte die Kirchengemeinde mit. Willkommen seien alle, gleich ob kirchenzugehörig, unverheiratet, langjährig verbunden oder queere Paare. Allein der Ausweis und, falls vorhanden, eine standesamtliche Trau-Urkunde sollten mitgebracht werden. Die Aktion "war im letzten Jahr eine strahlende und zugleich berührende Initiative, die vielen Menschen wichtig war, bei der sie etwas Verpasstes nachholen konnten oder einfach die Gelegenheit ergriffen haben, sich das Ja-Wort zu geben", findet Stefanie Wist, Gemeindepfarrerin der Christuskirche.

In der Erlöserkirche Amberg stehen die Türen von 15 bis 20 Uhr offen. Ein Team von Pfarrerinnen und Pfarrern freue sich auf viele Paare, die sich in dieser einfachen Form trauen lassen, schreibt die Kirchengemeinde. In Nürnberg wird in St. Lorenz von 15 bis 21 Uhr getraut und gesegnet. Alle teilnehmenden Kirchen sind auf der Webseite der Segen.Servicestelle zu finden. Der Timeslot pro Paar betrage etwa 20 Minuten. Vorher finde ein persönliches Gespräch statt. An vielen Orten könne ein Wunschtermin im Pfarramt oder online reserviert werden.