München (epd). Anlässlich des 75. Jahrestages der Verkündung des Grundgesetzes gibt es am 13. Mai einen Festakt im Bayerischen Landtag. Die Festrede hält der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, wie das bayerische Innenministerium mitteilte. Im Anschluss soll es eine Podiumsdiskussion mit Voßkuhle, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) geben sowie einen Empfang im Steinernen Saal des Maximilianeums.

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wurde am 23. Mai 1949 erlassen und trat einen Tag später in Kraft. Die örtlichen Wurzeln der Verfassung liegen in Bayern: Am 10. August 1948 begann der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee. Innerhalb von zwei Wochen wurde ein Entwurf für ein Grundgesetz erstellt, auf dessen Grundlage sich nach dem Zweiten Weltkrieg und dem NS-Regime eine stabile Demokratie in Deutschland entwickeln konnte.