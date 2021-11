Flüchtlinge – Versöhnungskirche warnt: "Lasst die Menschen an der Grenze nicht erfrieren!"

Dachau (epd). Einen Appell zum Flüchtlingsdrama an der Grenze Polen-Belarus richtet die Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau an alle europäischen Politiker. "Lasst die Menschen an der Grenze nicht erfrieren!", heißt es in einem von den Gottesdienst-Besuchern unterzeichneten Appell vom Sonntag. Bei der kalten Witterung mit Nachtfrost drohe vielen der geschwächten Frauen, Männern und Kindern in der Grenzregion der Tod.

In dem Appell wird zudem darauf hingewiesen, dass in der Grenzregion der Ausnahmezustand herrscht. "Damit ist der Zugang der Wohltätigkeitsorganisationen und der Medien eingeschränkt", heißt es. Das mache die Situation für die Flüchtlinge viel schwieriger.

In dem Schreiben erinnert die Versöhnungskirche daran, dass sie selbst von überlebenden Dachau-Häftlingen gegründet wurde. Viele von ihnen hatten sich damals vergeblich um ein sicheres Zufluchtsland bemüht.