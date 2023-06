München, Augsburg (epd). Das "Forum Bildungspolitik" fordert Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) auf, sich für die Erteilung einer Schulgenehmigung für die geplante Demokratische Schule Luana in Augsburg einzusetzen. Die Schule habe "alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt, um im kommenden September starten zu können", schreibt die Vorsitzende des Forums, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, am Donnerstag in einem offenen Brief an Piazolo. Zum "Forum Bildungspolitik" gehören neben dem BLLV zahlreiche Verbände, Gewerkschaften und Institutionen.

In Deutschland gebe es insgesamt mehr als 25 Demokratische Schulen - in Bayern bislang aber keine einzige. Demokratische Schulen zeichneten sich durch mehr Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler als üblich aus. In wöchentlichen Schulversammlungen und in verschiedenen Arbeitskreisen "wird Demokratie gelebt", schreibt Fleischmann. Kinder und Jugendliche erführen so "alltäglich die Wirkmächtigkeit und Verantwortung von Mitbestimmung und Partizipation". Das fordere auch der Bayerische Lehrplan Plus, heißt es in dem Brief weiter. Diesem eigenen Anspruch würden staatliche Schulen derzeit nicht gerecht.

"Um Bayerns Schulsystem wieder demokratischer zu machen, fordert das 'Forum Bildungspolitik' die Genehmigung Demokratischer Schulen", schreibt Fleischmann abschließend. Das öffentliche Schulsystem könne dadurch vielfältiger werden und von Demokratischen Schulen lernen.