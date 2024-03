Regensburg, München (epd). Bei der internationalen Kurzfilmwoche in Regensburg ist am Freitag der vom Bayerischen Rundfunk mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreis vergeben worden. Im Internationalen Wettbewerb zeichnete die Jury den französischen Film "La voix des autres" (Die Stimme der anderen) von Regisseurin Fatima Kaci aus, teilte der Bayerische Rundfunk in München mit.

Der Film erzählt die Geschichte der Tunesierin Rim (Amira Chebli), die in Frankreich als Dolmetscherin im Rahmen von Asylverfahren arbeitet. Jeden Tag übersetzt sie die Geschichten von Männern und Frauen aus dem Exil, deren Stimmen Fragen zu ihrer eigenen Geschichte aufwerfen. "Durch eine essenzielle, aber kraftvolle Inszenierung hebt dieses fesselnde Drama hervor, wie wichtig es ist, die Geschichten von Migranten über bloße Statistiken hinaus zu erzählen, und stellt unsere Rolle und Verantwortung angesichts humanitärer Krisen in Frage", begründete die Jury ihre Entscheidung.

Beim Festival, das noch bis 17. März dauert, werden 350 Kurzfilme aus der ganzen Welt gezeigt. Herzstück der Kurzfilmwoche sind die Wettbewerbe. Der Bayerische Rundfunk zeigt die Preisverleihung am 20. März um 0.20 Uhr in seinem Filmmagazin "kinokino", ab 19. März ist sie laut Angaben des Senders in der ARD Mediathek zu sehen.