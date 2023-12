München (epd). Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt am dritten Adventssonntag (17. Dezember) nach München. Bei einem ökumenischen Jugendgottesdienst werde das Licht um 15:30 Uhr im Münchner Liebfrauendom feierlich ausgesandt, teilten die bayerische evangelische Landeskirche und das Erzbistum München am Montag gemeinsam mit. Es predigt der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx. Die Feier leitet er gemeinsam mit dem evangelischen Landesbischof Christian Kopp und dem griechisch-orthodoxen bischöflichen Vikar in Bayern, Archimandrit Peter Klitsch.

Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Leitwort "Auf der Suche nach dem Frieden". Es gehe darum, sich selbst auf den Weg zu machen, den Frieden zu suchen, sagte Andrea Jaumann, (Pfadfinderinnenschaft St. Georg), Mitglied der Arbeitsgemeinschaft "Friedenslicht München". Frieden sei mehr als "die Abwesenheit von Krieg", sondern auch "genug Wasser und Nahrung, ein Dach über dem Kopf, Bildung, Geborgenheit, eine Zukunft für sich und alle Menschen sehen", sagte Jaumann. Dies sei eine Sehnsucht, die alle Menschen teilten und die manchmal schwer zu erreichen scheine. "Aber auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt."

Das Friedenslicht wird in der Geburtskirche in Bethlehem entzündet und reist von dort jedes Jahr zunächst nach Österreich. Von dort bringen es Pfadfinderinnen und Pfadfinder in die Städte und Dörfer Europas. Vom Gottesdienst im Liebfrauendom wird das Licht von katholischen und evangelischen Pfarreien, Kirchengemeinden und Jugendgruppen weitergetragen. In den Kirchen werden die Kerzen während der Weihnachtsgottesdienste am Friedenslicht angezündet. Pfadfinder tragen es außerdem unter anderem in Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen, in Rathäuser, Justizvollzugsanstalten, Asylbewerberunterkünfte, Altersheime, zu Obdachlosen und in benachbarte Moscheen und Synagogen.

Die Aktion "Friedenslicht aus Bethlehem" wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk ins Leben gerufen und wird in Bayern von den rund 40.000 Mitglieder zählenden Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbänden getragen.