Fürth (epd). Der fränkische Dialektruf "Allmächd Färdd" ist Titel einer Gebetswoche in Fürth vom 14. bis 21. Januar. Verschiedene Fürther Kirchen und Gemeinden laden dazu ein, für das Wohl der Stadt Fürth und ihrer Bürgerinnen und Bürger zu beten, teilte das evangelische Dekanat Fürth mit. Eine Woche lang würden Rednerinnen und Redner in Vorträgen die Stadt aus verschiedenen Perspektiven in den Blick nehmen, hieß es.

Beginn ist am Sonntag (14. Januar) um 17 Uhr im Gemeindezentrum St. Michael, wo der evangelische Dekan Jörg Sichelstiel, der katholische Dekan André Hermany und Hans Heidelberger vom Entwicklungsprojekt "nehemia" einen Gottesdienst halten. Am Montag, 15. Januar (19 Uhr), sprechen zum Thema "Soziales, Miteinander und Wohnen" Fürths Sozialreferent Benedikt Döhla, Integrationsmanager Richard Linz und der Leiter der Wärmestube, Thomas Bergsch in der Wärmestube. Weitere Gebetsorte sind der große Sitzungssaal des Fürther Rathauses, der Stadtpark und eine Grundschule. Abschlussgottesdienst ist am 21. Januar um 17 Uhr in der "Chapel".

Veranstalter der Woche ist die Evangelische Allianz Fürth in Kooperation mit den evangelischen und katholischen Dekanaten Fürth. Alle Termine sind unter www.fuerth.de/veranstaltungen zu finden.