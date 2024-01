München (epd). Im vergangenen Jahr sind in München erneut weniger Kinder zur Welt gekommen als noch im Jahr zuvor. Insgesamt 21.110 Kinder wurden nach Angaben des Standesamtes München 2023 in der Landeshauptstadt geboren, teilte die München Klinik am Dienstag mit. 2022 waren es 22.284.

15.667 Kinder, die 2023 geboren wurden, haben nach Angaben des Statistischen Amts München ihren Hauptwohnsitz in der Stadt (2022: 16.540). Das sei jeweils ein Rückgang von etwa 5 Prozent im Vergleich zu 2022, hieß es weiter. Deutschlandweit sank die Geburtenzahl 2023 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sogar um etwa 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Seit 2016 hatte sich die Anzahl der Geburten in Deutschland auf stabilem Niveau eingependelt. Im Jahr 2021, während der Coronapandemie, stieg sie dagegen deutlich an. Seit 2022 ist nach Angaben von Statista nun eine rückläufige Tendenz erkennbar, sowohl in München als auch deutschlandweit.