München (epd). Am kommenden Mittwoch (24. Januar) erinnert der Bayerische Landtag an die Opfer des Nationalsozialismus. Dazu soll es um 10.30 Uhr im Plenarsaal einen Gedenkakt geben, wie der Landtag am Mittwoch mitteilte. Mitveranstalterin ist die Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Neben Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Stiftungsdirektor Karl Freller wird auch der Holocaust-Überlebende Abba Naor sprechen. Schülerinnen und Schüler des Münchner Gisela-Gymnasiums sollen den Gedenkakt mitgestalten, der live im Bayerischen Fernsehen übertragen wird.

Das Thema der diesjährigen Veranstaltung, die jedes Jahr rund um den Internationen Holocaust-Gedenktag (27. Januar) stattfindet, lautet "Generationen des Erinnerns". Damit soll daran erinnert werden, dass die Überlebenden der NS-Verfolgung bisher ein zentraler Bestandteil der Erinnerungskultur gewesen seien, aber in naher Zukunft fehlten. Doch ihre Erfahrungen und Erzählungen seien nicht verloren, teilte der Landtag weiter mit. Künftig würden für das Gedenken die nachfolgenden Generationen in den Familien der Holocaust-Überlebenden an Bedeutung gewinnen.