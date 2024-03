Feste und Feiertage

Nouruz: Wie und wo das Neujahrsfest gefeiert wird

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten

Nouruz findet jedes Jahr am 20. oder 21. März statt. Es handelt sich um ein Neujahrsfest, das vor allem im persischen Raum, aber auch in der Türkei, auf dem Balkan, in Afghanistan oder im Kaukasus gefeiert wird. Was steckt dahinter?