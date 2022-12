Aschaffenburg (epd). Ein offenbar geistig verwirrter 31-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in der Innenstadt von Aschaffenburg einen Krankentransportwagen samt Patientin entwendet. Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später im Stadtgebiet wieder gefunden, der Mann dann ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der psychisch belastete Mann soll den unversperrten Krankentransportwagen mit einer 22-jährigen Frau am Klinikum am Hasenkopf gekapert haben. Anschließend soll er das Fahrzeug in der Stadt abgestellt und die 22-jährige Patientin in der Rosenseeklinik abzugeben versucht haben. Die junge Frau wurde nach der Festnahme des Mannes wohlbehalten nach Hause gebracht. Der 31-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts einer Freiheitsberaubung, dem Diebstahl des Krankentransportwagens und einer Trunkenheit im Verkehr verantworten, hieß es.