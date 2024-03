Chormusical "7 Worte vom Kreuz"

Pop-Oratorium: Albert Freys musikalische Inszenierung von Jesus Sterben am Kreuz

In seinem Chormusical geht der Musiker und Produzent Albert Frey dem Geschehen am Kreuz auf den Grund - und zeigt: Die letzten Worte Jesu können für Leute von heute existenzielle Bedeutung haben. Am 16. März ist es in Bamberg zu sehen.

Lesezeit: 3 Minuten

