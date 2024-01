Würzburg, München (epd). Die Gemeinschaft Sant'Egidio ruft am 1. Januar auf allen Kontinenten der Erde zum Gedenken an den Weltfrieden auf. Veranstaltungen sind um 15 Uhr auch in Würzburg und München geplant, teilte die Gemeinschaft am Samstag mit. In Rom ist ein Gebet Termin um 11 Uhr auf dem Petersplatz geplant.

Man werde all der Länder gedenken, in denen die Menschen auf ein Ende von Krieg und Terrorismus warten, heißt es in der Mitteilung. "Angefangen bei dem schmerzhaften Konflikt in der Ukraine und dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas, der die letzten Monate dieses Jahres geprägt hat". Während der Veranstaltungen und Kundgebungen zum Thema "Frieden auf Erden" würden Plakate mit den Namen von Ländern und Regionen der Welt aufgestellt, in denen es noch immer Konflikte und weitverbreitete Gewalt gibt.

Mit Märschen, Kundgebungen und Gebetswachen solle die Botschaft von Papst Franziskus unterstrichen werden, in der er fordert, den Fortschritt der Wissenschaft und künstlicher Intelligenz nicht zum Bau immer tödlicherer Waffen zu nutzen. Sie sollten vielmehr "eine Verbesserung des Lebensstandards ganzer Nationen und Völker sowie das Wachstum der menschlichen Geschwisterlichkeit und der sozialen Freundschaft bewirken".