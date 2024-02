Tutzing (epd). Die Kommunikations- und Medienarbeit der bayerischen evangelischen Landeskirche soll durch die Gründung des "Campus Kommunikation" gestärkt werden. Die Grundidee sei, die Medienarbeit unter einem Dach zu bündeln; Herzstück des Campus sei die Content-Produktion, also die Produktion von Inhalten, sagte der Direktor des Evangelischen Presseverbands für Bayern (EPV), Roland Gertz, am Donnerstag bei der Tagung "Evangelische Publizistik - wohin?" in der Evangelischen Akademie Tutzing.

Herausforderung sei, die Mitarbeitenden im Campus - also Beschäftigte des EPV, der ein eingetragener Verein ist, und Beschäftigte der Landeskirche - zusammenzuführen, sagte Gertz, der auch der fünfköpfigen Campus-Steuerungsgruppe angehört. Denn es träfen unterschiedliche "Kulturen" aufeinander. Im EPV arbeiten etwa 65 Personen, im "Campus Kommunikation" werden es rund 80 sein. Von der Landeskirche gehören unter anderem das Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publizistik sowie die Rundfunkbeauftragten für den Bayerischen Rundfunk zum neu gegründeten Campus. Ab 2025 sei auch ein gemeinsamer Haushalt geplant.

Auf die Frage, ob mit der Neustrukturierung der unabhängige Journalismus gefährdet sei, sagte Gertz, dass die Medienlandschaft sich in den vergangenen Jahren verändert habe. Er sehe durch den "Campus Kommunikation" kein grundsätzlich neues Problem: Bisher seien rund die Hälfte der Einnahmen des EPV kirchliche Zuschüsse gewesen. Die Unabhängigkeit des EPV sei aber nie gefährdet gewesen. Er habe noch nie in den 14 Jahren als EPV-Direktor einen Anruf der Kirchenleitung erhalten, mit dem eine Berichterstattung untersagt werden sollte, betonte Gertz.

Natürlich gebe es immer Gespräche, ob man zu kritisch oder zu brav über die Kirche berichtet habe, sagte Gertz. Diese Diskussionen gebe es aber in allen Medienhäusern. Eine "Sonderrolle" in der Neustrukturierung nimmt laut Gertz der Landesdienst Bayern der Nachrichtenagentur "Evangelischer Pressedienst" (epd) ein, der aktuell eine Abteilung im EPV ist. Der epd sei der zentrale Kanal, wo die Unabhängigkeit am höchsten anerkannt sei und wo auch die höchste Reichweite erzielt werde. Es sei ein ganz entscheidender Punkt, dass die unabhängige Berichterstattung des epd gewährleistet bleibe, sagte Gertz.

Der "Campus Kommunikation" sei im Jahr 2024 die "richtige und mutige Antwort" auf die Herausforderungen in der Medien- und Kirchenwelt, sagte Gertz abschließend. Die Inhalte müssten sich aber mehr als zuvor an den Zielgruppen orientieren, mahnte er. EPV ist das zentrale evangelische Medienhaus in Bayern.