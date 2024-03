München, Dachau (epd). Eine Sondervorführung des Oscar-prämierten Films "The Zone of Interest" gibt es am 8. April im Münchner Monopol Kino. Dazu laden die Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau und die Evangelische Stadtakademie München ein, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Der Film erzählt die Geschichte des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß und seiner Ehefrau Hedwig, die unmittelbar neben dem Todeslager ihr Familienleben pflegten.

Bei einem Nachgespräch soll es unter anderem um den evangelischen Pfarrer Alfred Schemmel (1905-1987) gehen, der von 1942 bis 1944 SS-Kompanieführer im KZ Auschwitz war. Nach 1945 wurde Schemmel mit gefälschtem Lebenslauf Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und wirkte in Bamberg als Religionslehrer und im Gemeindedienst. Über dessen Biografie will Björn Mensing, promovierter Historiker und Pfarrer an der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau, mit dem Publikum ins Gespräch kommen.