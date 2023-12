Weihnachten

Weihnachtsgottesdienste 2023: Frieden ist nicht selbstverständlich | Alle Predigten auf einen Blick

Was predigen der Landesbischof, die Regionalbischöfe und die katholischen Bischöfe an Weihnachten 2023 in Bayern? Unser Newsticker fasst die wichtigsten Zitate zusammen.

