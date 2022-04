Insgesamt habe es 120 Einsendungen gegeben - so viele wie noch nie, teilte die Landeskirche am Dienstag mit. Die Jury habe sich daher entschieden, den Hauptpreis zu splitten in die Kategorien "Tageszeitungen" und "Magazine". Der Wettbewerb stand unter dem Titel "Gesellschaft 2.0 - Wie die Pandemie unser Miteinander verändert".

Hauptpreis: Impfgegnerin hofft auf Omikron

Der Hauptpreis in der Kategorie "Tageszeitung" geht an Antje Lang-Lendorff. Für ihren in der "taz" erschienenen Artikel "Sabine hofft auf Omikron" erhalte sie 2.000 Euro. Ebenfalls 2.000 für den Hauptpreis in der Kategorie "Magazin" geht an Lara Fritzsche für ihren Beitrag im SZ-Magazin "Gift im Kopf". Den mit 1.000 Euro dotierten zweiten Platz belegt Björn Hayer für seinen in der "Frankfurter Rundschau" erschienenen Text "Die Logik der Konfrontation".

Mit dem Sonderpreis werden Nora Saager von "Geo" und fünf weitere Redakteurinnen und Redakteure für den Text "Ideen für eine bessere Welt nach Corona" ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.000 Euro stiftet das Evangelische Siedlungswerk in Bayern genauso wie den zweimal vergebenen Nachwuchspreis von je 1.000 Euro Preisgeld. Die Nachwuchspreise gehen an Luise Glum von der Deutschen Journalistenschule für ihren Text "Erde an Mutter", der im "Tagesspiegel" erschienen ist, und an Bruno Gaigl von der Burda-Schule/Focus für seinen Beitrag "Aufbruch in der Nacht".

Der Evangelische Presseverband für Bayern stiftet den Preis

Für den Nachwuchs-Sonderpreis wurde Julia Kanning von der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgewählt für den Artikel "Pflegen, um zu bleiben" im Kursmagazin der Stiftung.Gestiftet wird die Auszeichnung vom Evangelischen Presseverband für Bayern (EPV). Damit solle das "tolle Engagement eines kompletten Ausbildungskurses der Adenauer-Stiftung" gewürdigt werden, sagte EPV-Direktor Roland Gertz:

"Nur eine hochwertige Ausbildung von jungen Journalistinnen und Journalisten garantiert die Zukunft von unabhängigen und fachlich fundiertem Qualitätsjournalismus für alle Ausspielkanäle."

Die Preisverleihung mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm soll am 10. Mai in München stattfinden. "Die vielen Einsendungen aus ganz Deutschland zeigen, dass sich der Preis zu einer renommierten und begehrten Auszeichnung gemausert hat", sagte Bedford-Strohm.

Der Medienpreis der bayerischen Landeskirche wird heuer zum achten Mal verliehen, der Nachwuchspreis zum zweiten Mal. Die Landeskirche will damit den Qualitätsjournalismus stärken und auf die Bedeutung einer fundierten journalistischen Ausbildung hinweisen.