Eging am See (epd). In der Westernstadt Pullman City bei Eging am See (Kreis Passau) ist am Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Das Gelände sei großflächig betroffen und aufgrund der vielen Holzbauten verbreite sich das Feuer schnell, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Weil bereits viele Holzhäuser vom Feuer betroffen seien, könnten sie nur noch "kontrolliert abgebrannt" werden.

Eine Vielzahl an Einsatzkräften sei vor Ort. Informationen über mögliche Verletzte lägen noch nicht vor. Der Schaden werde sich im Millionenbereich bewegen, sagte der Polizeisprecher weiter. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer bei einer Verkaufsbude im Außenbereich ausgebrochen.

Pullman City ist eine Westernstadt am Rande des Bayerischen Waldes zwischen Deggendorf und Passau. Der Erlebnispark zieht nach Angaben der Veranstalter jährlich etwa 400.000 Besucher an. Zu den Karl-May-Spielen kommen jährlich rund 40.000 Besucher.