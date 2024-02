Lappersdorf, Erlangen (epd). Am Samstag (17. Februar) findet der elfte Hallenfußball-Cup für Menschen mit Behinderungen der Lebenshilfe Bayern statt. Am Turnier in Lappersdorf bei Regensburg nehmen 14 Teams aus Werkstätten und Vereinen in Bayern teil, wie die Lebenshilfe am Mittwoch in Erlangen mitteilte. Die Teams aus Ahorn (Kreis Coburg), Fürth, Dillingen, Erlangen, Nürnberg, Ursberg, Augsfeld (Kreis Schweinfurt), Hof, Pocking, Regensburg, Schwandorf und Wernberg-Köblitz spielen in drei Ligen gegeneinander.

Der Lebenshilfe-Hallenfußball-Cup wird seit 2014 gemeinsam mit dem Bayerischen Fußball-Verband veranstaltet. Gespielt werde nach leicht abgeänderten Regeln des Futsals, eine vom Weltfußball-Verband FIFA offiziell anerkannte Variante des Hallenfußballs, hieß es weiter. Die sportliche Leitung des Turniers übernehmen laut Mitteilung Frank Schweizerhof vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) und Martin Seitz von den Regensburger Lebenshilfe-Werkstätten.