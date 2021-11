Herzogsägmühler Weihnachtsmarkt wegen Corona-Pandemie abgesagt

Herzogsägmühle, Peiting (epd). Der Weihnachtsmarkt im Diakoniedorf Herzogsägmühle (Landkreis Weilheim-Schongau) ist wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen abgesagt. "Wir können die Vorgaben entweder gar nicht oder nur mit immensem Aufwand kontrollieren", sagte Geschäftsführer Wilfried Knorr laut Mitteilung vom Montag. Der Weihnachtsmarkt, der über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist, findet traditionell am 1. Adventswochenende statt. Verkauft werden dort Produkte der Herzogsägmühler Werkstätten. Wer schon einen Besuch eingeplant hat, der muss nicht leer ausgehen: Im MühlenMarkt in Herzogsägmühle, im Schongauer MühlenMarkt und im Herzogsägmühler Laden in Weilheim stünden viele handgefertigte Produkte aus der Töpferei, der Buchbinderei, der Weberei und weiteren Werkstätten zum Verkauf bereit.