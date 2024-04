Feuchtwangen (epd). Die Wanderausstellung "Akt und Gesangbuch. Kirche und Staat in Mittelfranken" ist vom Donnerstag, 11. April, bis zum Sonntag, 5. Mai, in der Johanniskirche in Feuchtwangen zu sehen. An ausgewählten Einzelstücken zeigen das Staatsarchiv Nürnberg und das Landeskirchliche Archiv der evangelischen Kirche in Bayern, wie sich das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Mittelfranken von der Reformationszeit bis heute entwickelt hat, teilte das Staatsarchiv am Donnerstag mit. Die Ausstellung basiert auf der gleichnamigen gemeinsamen Ausstellung vom Sommer 2022.

Die Ausstellung zeige sowohl gegenseitige Nähe als auch Konflikte, heißt es in der Mitteilung. So wurden zur Einführung der Reformation und im 18. Jahrhundert zahlreiche Kirchen im Markgraftum Brandenburg-Ansbach gebaut. Konflikte gab es sowohl im Absolutismus als auch in der nationalsozialistischen Diktatur mit Gefängnisstrafen gegen Pfarrer. Ebenso kam es zu Reibungen beim Übergang fränkischer Territorien zum Königreich Bayern nach 1806.

Im Juni wird die Ausstellung im Amtsgericht Erlangen zu sehen sein. Über den Buchhandel ist der Ausstellungskatalog erhältlich.