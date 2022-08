Erlangen (epd). In Bayerns Badeseen kann bedenkenlos geplanscht werden - so lautet das Fazit des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Die Wasserqualität in diesen Gewässern im Freistaat sei auch in diesem Sommer erneut sehr gut, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Von 1.741 Wasserproben, die das LGL mikrobiologisch untersucht hat, waren lediglich sieben Proben zu beanstanden.

Somit stehe auch bei anhaltend hohen Temperaturen einem ungetrübten Badevergnügen nichts entgegen, heißt es. Hitze wirke sich zumeist nicht negativ auf die hygienisch-mikrobiologische Wasserqualität aus. Starkregen dagegen könne die Qualität durch Einschwemmung von Verschmutzungen eher verschlechtern. Meiden sollten Badelustige auch Seen mit blaugrünen Schlieren oder starker Trübung des Wassers.