Hannover (epd). Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat den Einsatzkräften von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Katastrophenschutzorganisationen für ihren Einsatz gegen das Hochwasser gedankt. "Ohne Sie wäre in weiten Teilen Niedersachsens nicht nur buchstäblich Land unter, sondern auch viele Menschenleben in Gefahr", betonte die Ministerin am Mittwoch in Hannover. Die Einsatzkräfte vor Ort leisteten Herausragendes. Nach Angaben des Ministeriums rückten über die Weihnachtstage rund 100.000 Hilfskräfte zu 20.000 Einsätzen aus.

Behrens sagte, die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Regionen habe sich zunächst stabilisiert. Allerdings würden am bevorstehenden Silvesterwochenende weitere Niederschläge erwartet, die zu einer erneuten Verschärfung der Hochwasserlage führen könnten. Das Land werde die Kommunen auch in den kommenden Tagen durch Amtshilfe unterstützen, unterstrich sie. Dazu gehöre etwa die Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten sowie die Organisation von Sandsäcken aus anderen Bundesländern.