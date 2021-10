Holetschek: Arbeit von Hospizbegleitern großartig und bewundernswert

Regensburg, München (epd). Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die Arbeit von Hospizbegleitern als "großartig und bewundernswert" bezeichnet. Auch während der Corona-Pandemie hätten sich "zahlreiche Menschen nicht davon abhalten lassen, Schwerstkranke und Sterbende zu begleiten und zu trösten", sagte Holetschek am Donnerstag in Regensburg bei der Übergabe der Hospizpreise der Bayerischen Stiftung Hospiz (BSH) für die Jahre 2020 und 2021.

Die Auszeichnungen für 2020 gingen im Bereich Ehrenamt an Barbara Bauer, Christa Zepper, Inge Fritsch und Angelika Folwaczny von den "Brückenschwestern" beim Netzwerk Hospiz in Traunstein. Die Brückenschwestern fungieren als Bindeglied zwischen allen Beteiligten - den Patienten, Ärzten, Pflegepersonal und Angehörigen. Den Projekt-Preis 2020 hat der Chor "EinTonDaneben(CH)Ohr" des Hospizvereins Landshut bekommen, mit dem niederschwellig an die Hospizarbeit herangeführt wird.

Die Auszeichnung für 2021 gingen im Bereich Ehrenamt an den katholischen Theologen Wolfgang Engert, der sich seit 25 Jahren ehrenamtlich für die Hospizarbeit engagiert - und den Hospizverein in Würzburg weiterentwickelt und modern aufgestellt hat. Den Projekt-Preis bekam der Christophorus Hospiz Verein München für sein Projekt "Allgemeines Ehrenamt". Auch dort können Interessierte erst einmal niederschwellig und ohne zu viele Verpflichtungen in die Hospizarbeit "hineinschnuppern".

Ein Ehrenpreis erhielt der Theologe und Pädagoge Konrad Göller. Man könne ihn "als Gesicht und Kopf der Hospizbewegung in Bayern und darüber hinaus" bezeichnen, sagte Minister Holetschek. Ihm gelinge es immer wieder, neue Impulse zu setzen und andere damit zu begeistern. Im Hospizverein Bamberg habe er zahlreiche neue Projekte angestoßen - etwa die Gründung der Hospizakademie Bamberg. Zuletzt war Göller Vorsitzender des Bayerischen Hospiz- und Palliativverbandes.

Der Bayerische Hospizpreis wird seit 2014 in den beiden Bereichen Ehrenamt und Projekte verliehen. Vergangenes Jahr war die Verleihung der Auszeichnungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, deshalb wurden die Hospizpreise von 2020 dieses Jahr übergeben.