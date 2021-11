Hunderte europäische Rabbiner treffen sich in München

München (epd). In rund einer Woche tagt erstmals die Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER) in der bayerischen Landeshauptstadt. Vom 22. bis 24. November findet die alle zwei Jahre stattfindende Generalversammlung im Rahmen des Festjahres "1700 Jüdisches Leben in Deutschland" dort statt, wie die CER mitteilte. Zu der Konferenz werden rund 400 Rabbiner, religiöse Führer und politische Entscheidungsträger aus Europa, Israel und den USA erwartet, um sich auszutauschen.

Prominente Sprecher und Gäste auf der 32. Generalversammlung werden unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Sloweniens Premier und amtierender EU-Ratspräsident Janez Jansa, der Terrorexperte Professor Peter Neumann, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG, Matthias Döpfner, sowie der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, sein.

Die Generalversammlung werde drei Schwerpunktthemen aufgreifen: Religionsfreiheit, die weitere Bekämpfung von Antisemitismus und Extremismus sowie die Gestaltung des Gemeindelebens im Zuge der Corona-Pandemie. Als Europäisches Rabbinat vertritt die CER rund 1000 Rabbiner von Dublin bis Wladiwostok und damit die größten jüdischen Gemeinden Europas. Präsident der CER ist seit 2011 der Oberrabbiner von Moskau, Pinchas Goldschmidt.