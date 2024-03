Erlangen (epd). Ab 11. April ist in der Hugenottenkirche in Erlangen die Lichtshow "Genesis II" des Schweizer Multimedia-Künstlerkollektivs Projektil zu sehen. Nachdem im Herbst 2023 mit "Genesis I" die Geschichte der ersten drei Schöpfungstage gezeigt wurde, werde nun der zweite Teil der Schöpfung von den Himmelskörpern bis zur Erschaffung des Menschen zu sehen sein, teilten die Veranstalter "Die Kulturoptimisten" mit. Visualisiert werde die biblische Geschichte zum Beispiel durch die Projektion des Weltalls an den Kirchenhimmel und farbenfrohe Fischschwärme in Korallenriffen.

Bei dem Projekt handle es sich um immersive Kunst, die versuche, die Trennung zwischen Betrachter und Kunstwerk aufzuheben. Dafür werden mit acht Hochleistungsprojektoren Grafiken, Animationen, Bilder und Videos auf Strukturen, Wölbungen und Flächen im Innenraum der Kirche projiziert. Die 30-minütige Installation umhülle die Besucher mit Musik und animierten Bildern und setze auch die architektonischen Besonderheiten der Kirche immer wieder bewusst in Szene.