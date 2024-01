Fürth (epd). Die Teuerungsrate in Bayern betrug im vergangenen Jahr 5,9 Prozent. Haupttreiber seien Nahrungsmittel mit einer Erhöhung der Preise um 12,1 Prozent gewesen, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mit. Energie wurde um 3,6 Prozent teurer.

Gegen Jahresende ist die Inflation allerdings den Statistikern zufolge zurückgegangen. Im Dezember lag der Wert noch bei 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Heizöl und Kraftstoffe seien sogar um mehr als 4 Prozent günstiger geworden.