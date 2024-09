Würzburg, Schwäbisch Gmünd, Konstanz (epd). Der Konstanzer Informatikprofessor Daniel Keim sieht in Antworten von KI-Chatbots ein Manipulationsrisiko. Solche Chatbots seien politisch einseitig programmiert, sagte Keim laut Mitteilung am Sonntag vor 320 Teilnehmern des Kongresses "Mut 2024" in Schwäbisch Gmünd: "ChatGPT würde in Deutschland die Grünen wählen." An diesem Beispiel werde deutlich, dass durch den massenhaften Einsatz dieser Bots Wahlverhalten und Werte eines Landes verschoben werden könnten. Zugleich biete die Künstliche Intelligenz (KI) "großartige Chancen". So könne die Medizin durch sie erheblich verbessert werden.

Der Kongress "Mut 2024" wurde von der Initiative "faktor c - Christen in der Wirtschaft" mit Sitz in Würzburg und 14 weiteren Organisationen veranstaltet. Er fand zuletzt vor vier Jahren ebenfalls in Schwäbisch Gmünd statt.