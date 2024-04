Erlangen (epd). Die Comic-Künstler Barbara Yelin und Joann Sfar erhalten beim Max und Moritz-Preis des 21. Internationalen Comic-Salon Erlangen besondere Auszeichnungen. Joann Sfar erhalte den Sonderpreis für sein herausragendes Lebenswerk als einer der vielseitigsten und produktivsten zeitgenössischen Comic-Künstler Frankreichs, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die Illustratorin Barbara Yelin werde mit dem Max und Moritz-Spezialpreis für "ihre tiefgreifende künstlerische Auseinandersetzung mit Menschen und deren Erfahrungen von Verfolgung, Krieg, Flucht und Gewalt" geehrt.

25 Titel habe die Fachjury, die von der Stadt Erlangen berufen wird, jetzt ausgewählt. Bei der Max und Moritz-Gala am 31. Mai würden dann die Siegerinnen und Sieger in den Kategorien Bester deutschsprachiger Comic, Bester internationaler Comic, Bester Sachcomic, Bester Comic für Kinder und Bestes deutschsprachiges Comic-Debüt verliehen. Vorschläge für den Publikumspreis können vom 19. April bis 3. Mai beim Internationalen Comic-Salon eingereicht werden. In Frage kommen Mangas, Graphic Novels und Web-Comics, die seit Juli 2022 auf Deutsch veröffentlicht wurden, hieß es weiter.

Der Max und Moritz-Preis wird seit 40 Jahren vergeben und soll zur künstlerischen und gesellschaftlichen Anerkennung des Comics in Deutschland beitragen.