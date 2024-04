München, Burghausen (epd). Der Münchner Jazz-Musiker, Komponist, Autor und Dozent Joe Viera ist tot. Wie seine Familie mitteilte, ist er am Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes und Saxofonist war einer der ersten deutschen Jazzpädagogen und Mitbegründer der Internationalen Jazzförderation sowie der Union Deutscher Jazzmusiker. 1970 gründete er mit Helmut Viertl das bis heute bestehende Internationale Jazzfestival Burghausen, dessen künstlerischer Leiter er 50 Jahre lang war. 1972 gründete der Jazzpädagoge die ebenfalls bis heute bestehenden Burghauser Jazzkurse. Zudem war er als Dozent an der Universität Duisburg von 1971 bis 1998 tätig ebenso wie an der Musikhochschule Hannover von 1971 bis 1997 und hatte Lehraufträge an vielen weiteren Orten, darunter auch in München.