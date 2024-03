Hannover, Würzburg (epd). Zur Eröffnung der "Jewrovision" hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, an die Opfer des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober erinnert. "Wir werden uns vom Terror nicht einschüchtern lassen", sagte der Würzburger Mediziner laut Redemanuskript am Sonntagabend in Hannover. Der Wettbewerb sei "ein kraftvolles Zeichen an euch, dass Ihr nicht allein seid."

"Auch Ihr seid seit dem 7. Oktober ständig unter Anspannung", sagte Schuster an die jungen Leute gewandt. "Freundschaften zerbrechen, Familien trauern und Antisemitismus prägt teilweise den Schulalltag und Euren Social-Media-Feed." Gerade in dieser Zeit schöpften viele junge Jüdinnen und Juden Kraft in der Gemeinschaft. Die "Jewrovision" ist der größte Tanz- und Gesangswettbewerb für jüdische Kinder und Jugendliche in Europa.

Zur 21. Ausgabe der "Jewrovision" kamen im Hannover Congress Centrum mehr als tausend jüdische Jugendliche aus ganz Europa zusammen. Den Angaben zufolge traten 13 Gruppen vor rund 3.000 Zuschauern auf. Das diesjährige Motto lautet "Time to Shine". Vorbild des Wettbewerbs ist der Eurovision Song Contest. Schirmherrin der Jewrovision 2024 ist Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne).