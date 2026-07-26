Regensburg (epd). Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hat vor wachsenden Gefahren für die freie Gesellschaft gewarnt. Desinformation, Manipulation, Radikalisierung und der Einfluss von Tech-Milliardären forderten die freiheitliche Ordnung heraus, sagte Scharf am Freitag zum Auftakt des dreitägigen "Fests der Demokratie" am Regensburger Donaumarkt.

Politische Jugendarbeit sei die Basis, um eine junge Generation heranzubilden, die sich aktiv einbringt und den Garanten für Frieden schützt, sagte Scharf. Der Präsident des Bayerischen Jugendrings, Philipp Seitz, bezeichnete Jugendarbeit als zentralen Ort gegen extreme Kräfte. In Zeiten, in denen verfassungsfeindliche Strömungen die Gesellschaft angriffen, komme Jugendorganisationen eine Schlüsselrolle zu.

Diskussionsrunden und Planspiele

Das vom BJR und dem Haus der Bayerischen Geschichte veranstaltete Aktionswochenende bietet Besuchern interaktive Formate. Neben Diskussionsrunden und Planspielen zur demokratischen Teilhabe stehen Konzerte, Theater und Mitmachaktionen auf dem Programm. Der Eintritt zu den Angeboten sowie zu den Ausstellungen des Museums ist während des Festes kostenfrei.