Hannover, Nürnberg (epd). Das Jugendzentrum Halev Stuttgart hat den Gesangswettbewerb "Jewrovision" gewonnen. Auch eine bayerische Gruppe wurde ausgezeichnet: "Emet Nürnberg & Am Echad Bayern" für den besten Text. Alle Teilnehmer hätten Außergewöhnliches geleistet und könnten mit einem erhabenen Gefühl nach Hause gehen, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Würzburger Mediziner Josef Schuster, am Sonntagabend in Hannover.

Auf dem zweiten Platz landete We.Zair Westfalia, JuJuBa aus Baden wurde Dritter. Für das beste Video wurde ebenfalls das Jugendzentrum Halev Stuttgart ausgezeichnet, für den besten Gesang und die beste Performance JuJuBa aus Baden und für das beste Bühnenbild Amichai Frankfurt. Die "Jewrovision" ist der größte Tanz- und Gesangswettbewerb für jüdische Kinder und Jugendliche in Europa und stand diesmal unter dem Motto "Time to Shine".

Zur Eröffnung der "Jewrovision" hatte Zentralratspräsident Schuster an die Opfer des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober erinnert. "Wir werden uns vom Terror nicht einschüchtern lassen", sagte der Würzburger Mediziner. Der Wettbewerb sei "ein kraftvolles Zeichen an euch, dass Ihr nicht allein seid." Gerade in dieser Zeit schöpften viele junge Jüdinnen und Juden Kraft in der Gemeinschaft.

Insgesamt traten 13 Gruppen vor rund 2.500 Zuschauer auf. Vorbild des "Jewrovision", der bereits zum 21. Mal stattfand, ist der Eurovision Song Contest. Schirmherrin der "Jewrovision" 2024 ist Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne).