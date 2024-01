München (epd). Mit einem eigenen Programm will die "Junge Stadtakademie", kurz JUST, junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren ansprechen. "In diesem Alter stehen häufig Orientierungs- und Sinnfragen im Mittelpunkt", sagte Josephine Mink im epd-Gespräch. Die Sozialpädagogin hat den neuen Ableger der Evangelischen Stadtakademie seit Februar 2023 mit konzipiert. Ziel sei es, einen Ort zu schaffen, "an den junge Menschen immer wieder kommen, weil sie dort Antworten finden und sich begegnen und vernetzen können". Kooperationspartner von JUST sind unter anderem das Spirituelle Zentrum St. Martin, die Petra Kelly Stiftung, die Plattform "Munich Church Refresh" und das Frauengesundheitszentrum München.

Das Programm zeichne sich durch eine breite Themenpalette aus, erklärte Mink. Im Januar und Februar stünden eine englischsprachige Coaching-Reihe, ein sechsteiliger Workshop "für Sinnsucher und spirituell Interessierte", ein regelmäßiger Männerkreis, ein Mitsing-Chor sowie Vortragsabende zu philosophischen Themen zur Auswahl. "Außerdem ist eine Zukunftsschmiede in Form eines Demokratie-Cafés geplant, bei dem Menschen ins Gespräch kommen, die etwas verändern und ins Handeln kommen wollen", sagte Mink. Im Sommer folge eine Pilgerreise für Schülerinnen und Schüler nach ihrem Abschluss, die Fragen von Berufs- und Studienwahl Platz gebe.

Die Stadtakademie wolle mit JUST passgenaue Bildungsangebote für junge Erwachsene entwickeln, erklärte Akademie-Leiterin Barbara Hepp. "Gerade in herausfordernden Zeiten wie jetzt ist Orientierungswissen gefragt, im persönlichen Bereich ebenso wie in gesellschaftlichen Zusammenhängen", sagte die Theologin auf epd-Anfrage. Das betreffe zwar alle Altersgruppen, sei aber besonders für jüngere Menschen wichtig, "weil sie noch am Anfang ihres Weges stehen". Mit JUST sollten junge Erwachsene Orientierung finden und ihre Persönlichkeit entfalten können, so Hepp.