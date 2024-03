Augsburg (epd). Schauspielerin Jutta Speidel hat nach eigenem Bekunden keine Angst vor dem Tod. "Ich kenne Leute, die haben bereits Nahtoderfahrungen gehabt und wurden wieder zurückgeholt", sagte Speidel der "Augsburger Allgemeinen" (Montag): "Die haben gesagt, sie seien sauer darüber gewesen, weil dieses Gefühl so schön gewesen sei." "Der Sterbeprozess ist sicherlich für niemanden schön, aber der Tod, die letzten Augenblicke, sind von großer Reinheit", sagte die Schauspielerin. Jutta Speidel wird am Dienstag 70 Jahre alt. Bekannt ist sie unter anderem durch ihre Rollen in "Forsthaus Falkenau" oder "Um Himmels willen".